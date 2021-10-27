Гётеборг, Швеция, 27 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Государственная школьная инспекция Швеции постановила закрыть три образовательных учреждения компании Römosseskolan, обучение в которых проводилось с мусульманским уклоном. Новостной репортаж о деятельности кампании вышел 27 октября на телеканале SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Как оказалось, учащиеся в чартерных школах, контролируемых Römosseskolan, были разделены на группы по полу. Мальчики и девочки отдельно обучались английскому языку, спорту и ремеслам. Согласно отчету надзорного ведомства, в школах уроки с применением гендерной дискриминации проводились в течение 22 лет.

В июне этого года муниципальные власти Гётеборга, где располагаются три закрытые школы, отказались перечислять Römosseskolan деньги из бюджета.

В сентябре бывшему директору одной из школ было предъявлено обвинение в серьезном нарушении при ведении бухгалтерского учета. По данным прокуратуры, мужчина вывел деньги из школы на сумму 4,5 миллиона шведских крон (€450 тысячи).