Москва, , 17:02 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе 27 октября разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму более 6,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства

Министерство финансов России Providefin.ru

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с датой погашения 17 марта 2032 года в объёме 6,841 млрд рублей. Спрос при этом составил 16,774 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска — 95,3115% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 3,05% годовых.

Таким образом, за четыре аукционных дня, проведенных в октябре, Минфин разместил ОФЗ в общей сложности на 57 млрд рублей.

При этом, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.