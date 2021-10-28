Белград, , 01:29 — REGNUM Правительство Сербии учредило День гендерного равенства, который будет отмечаться 11 июня. Об этом 27 октября сообщила председатель Координационного органа по вопросам гендерного равенства, министр энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Табличка «гендерно нейтрального» туалета Slavicsac.com

По словам Михайлович, этот день выбран потому, что 11 июня 1842 года в Сербии женщинам было разрешено получать образование.

«Князь Михаил Обренович в этот день подписал указ, которым Наталье Петрович и Софье и Катерине Лекич было разрешено открыть школу для девочек. Наряду с правом голоса образование девочек и женщин открыло верный путь к лучшей жизни», — процитировал телеканал РТС слова Михайлович.

Министр отметила, что День гендерного равенства будет способствовать укреплению понимания того, что равноправие полов является предпосылкой для процветания всего общества и одной из базовых ценностей демократического государства.

Напомним, что ранее в Сербии был принят закон о гендерном равенстве, который должен «обеспечить условия для создания общества равных шансов для женщин и мужчин».