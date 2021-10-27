Париж, 27 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Несколько десятков сторонников движения «желтые жилеты» и примкнувшие к ним противники вакцинации от коронавируса несколько часов блокировали нефтебазу в департаменте Вар на юго-востоке Франции, сообщает 27 октября радиостанция France Bleu.

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты

По утверждению радиостанции, таким образом они протестовали против роста цен на топливо, вакцинации и введения в стране санитарных пропусков.

Уточняется, что около «шестидесяти манифестантов в капюшонах, масках и черной одежде» построили баррикады из шин и заблокировали нефтебазу Пюже-сюр-Аржан с ночи до середины дня.

Работа нефтебазы, которая снабжает топливом большую часть Лазурного берега, а также аэропорт Ниццы, была остановлена.

К полудню 27 октября протестующих оттеснили жандармы.