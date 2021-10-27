Волгоград, , 17:13 — REGNUM В Волгоградской области 27 октября впервые подтверждено 412 новых случаев заражения коронавирусом, что на восемь больше предыдущих суток. Снова зарегистрировано 30 летальных исходов, выздоровели 317 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. За четверо последних суток количество заболевших в Волгоградской области увеличилось на тысячу человек и по данным на 27 октября составляет 102 275. Справились с заражением 90 250 жителей. Лечатся в стационарах и амбулаторно 8 584 пациента.

От осложнений при инфекции в регионе скончался 3 441 человек.