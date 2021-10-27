Нижние Серги, Свердловская область, , 16:57 — REGNUM В Свердловской области следователи намерены добиваться ареста 34-летней жительницы Нижнесергинского района, зарезавшей свою дочь. Об этом сообщает областное управление СКР.

Арест

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По данным ведомства, женщина является инвалидом второй группы. В ночь на 26 октября она зарезала девочку 2013 года рождения из-за того, что та капризничала. Сейчас она задержана.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка позвонила в полицию и сообщила о преступлении. при этом, по словам главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, она пыталась свалить убийство на неизвестного мужчину, но в итоге призналась в содеянном.

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