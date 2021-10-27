Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Сотни мигрантов из Центральной Америки и стран Карибского бассейна 27 октября достигли границы США, преодолев Мексику, сообщает Reuters.

Мигранты (сс) lamuk_lamuk

Большинство членов каравана пришли к американо-мексиканской границе семьями, неся с собой маленьких детей. Некоторые прошли за выходные около 45 км.

В этом году в США рекордный уровень миграции. За последние 12 месяцев в штатах сотрудники таможенной и пограничной службы задержали или экстрадировали более 1,7 млн мигрантов.

Напомним, что президент США Джо Байден сталкивается с критикой со стороны республиканцев по поводу миграционного кризиса.