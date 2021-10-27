Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM На кольцевой автомобильной дорога (КАД) Санкт-Петербурга между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение. Об этом 27 октября сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

КАД Петербурга Dsto-spb.ru

На участке 21−23 км внутреннего кольца будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта в ночь с 30 на 31 октября (23:30 — 23:45; 00:45 — 01:00; 02:45 — 03:00) и в ночь с 1 на 2 ноября (23:45 — 00:00; 02:45 — 03:00) в связи с монтажом пяти П-образных металлических опор для дорожных знаков над проезжей частью.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 15 минут», — заверил Пузыревский.

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