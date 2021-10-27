Шолоховский район, Ростовская область, , 16:56 — REGNUM В Ростовской области работники санатория «Вёшенский» не получали вовремя зарплату, в связи с чем задолженность перед ними достигла 5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Долг Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что задолженность образовалась перед 150 работниками. При этом руководство сведения о наличии задолженности в органы статистики не передавало. В отношении временно исполняющего обязанности генерального директора санатория было внесено представление, заведены административные дела.

В настоящее время все нарушения устранены, задолженность погашена.