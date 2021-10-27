Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве не предусмотрено никаких ограничений на прогулки и передвижение по городу в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба столицы.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Жители, как обычно, смогут гулять в парках и на детских площадках. Ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в торговых центрах», — пояснили в оперштабе.

При этом, как уточняется, будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки и зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улицах).

Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия также проводиться не будут. Исключение предусмотрено только для мероприятий, проводимых по решению органов власти либо по согласованию с Роспотребнадзором.

Московский метрополитен, МЦК и МЦД, а также наземный общественный транспорт продолжат работать в обычном режиме. Доступ в транспорт ограничиваться не будет, QR-код для осуществления поездки также не потребуется.

При этом, напомнили в оперштабе, в общественном транспорте по-прежнему необходимо все санитарные требования — носить маску или респиратор, соблюдать социальную дистанцию.

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