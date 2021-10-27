Гатчина, Ленинградская область, , 16:54 — REGNUM На железнодорожном вокзале столицы Ленинградской области — города Гатчины — прошел рейд по соблюдению масочного режима, 28 пассажиров-нарушителей получили штраф. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пассажир на вокзале Дарья Драй © ИА REGNUM

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В результате проверки в электричках на гатчинском направлении и на вокзале в Гатчине на пассажиров, нарушающих масочный режим, составлено 28 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

«Проведено более 50 профилактических бесед, а также бесплатно выданы медицинские маски», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

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