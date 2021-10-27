Москва, , 16:50 — REGNUM Перевод государственных структур управления России на отечественное программное обеспечение (ПО) необходимо ускорить, заявил 27 октября секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в регионах Центральной России.

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По его словам, наряду с этим крайне важно усилить органы власти специалистами по кибербезопасности.

«Важно усилить работу по защите информационных ресурсов в органах государственной власти и местного самоуправления от внедрения вредоносного программного обеспечения, в том числе за счет ускорения перехода на использование отечественного программного обеспечения», — рассказал Патрушев.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ заявил о необходимости формирования безопасной среды «оборота достоверной информации» и борьбы с распространением в интернет-сетях деструктивных и экстремистских материалов, а также обеспечить «активное использование информационных технологий в интересах сохранения и защиты культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев рассказал о росте числа кибератак на критически важные объекты России, в том числе на атомные электростанции.

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