Москва, , 16:50 — REGNUM Госдума скрупулезно работает над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы, учитывая новые полномочия, возложенные на нее Конституцией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Хочется высказать слова благодарности за то, что все министры, заместители министров подключились к работе по обсуждению бюджета, и мы ведем диалог, понимаем, что отвечать за бюджет будем вместе. Госдума после принятых поправок в Конституцию наделена новыми полномочиями, для нас это дополнительная огромная ответственность», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

«Понимая, что нам надо отвечать перед гражданами, мы эту работу строим на конструктивной основе, и здесь, надо сказать, министр финансов очень терпеливо относится ко всем замечаниям, предложениям — их много», — отметил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое чтение проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы состоится 28 октября.

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