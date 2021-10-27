Стокгольм, , 17:30 — REGNUM В 2020 году количество посещений отделений неотложной помощи снизилось по всей Швеции. Так, в апреле прошлого года, когда коронавирус бушевал в стране, число обращений сократилось на 26% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Об этом 27 октября сообщил телеканал SVT Nyheter.

Флаг Швеции Pixabay.com

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Среди граждан в возрасте 19 лет и старше количество посещений отделений неотложной помощи сократилось с 1,8 миллиона в 2019 году до 1,6 миллиона в 2020 году. Об этом свидетельствуют статистические данные, представленные Национальным советом здравоохранения и социального обеспечения.

Наиболее значительно число посещений сократилось в апреле (на 26%), за ним последовали март и май, когда количество посещений в течение двух месяцев было на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее снижение произошло среди людей возрастной группы 65−79 лет и 80 лет и старше. Среднее время ожидания получения медицинской помощи снизилось с 58 минут в 2019 году до 50 минут в 2020 году.

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