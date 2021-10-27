В Югре разбираются с прорывом нефтяного трубопровода
Нефтеюганский район, Югра, 27 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Югре организована проверка по факту загрязнения лесного участка и водного объекта нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
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Нефть
Предполагается, что прорыв трубопровода ООО «РН-Юганскнефтегаз» на территории Нефтеюганского района произошёл 15 октября 2021 года.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного и водного законодательства, правил промышленной безопасности, а также своевременности ликвидации загрязнения со стороны недропользователя.