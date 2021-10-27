Брянск, , 16:53 — REGNUM Двигатель от легендарного автомобиля ЗиС-5 «Катюша» обнаружили поисковики на дне реки Рессеты на границе Калужской, Брянской и Орловской областей, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе брянского правительства.

Залп «катюш»

Экспедицию проводят участники орловского клуба подводного плавания «Диво» и поискового отряда Военно-патриотического клуба «Прорыв». На дне реки они обнаружили заиленный двигатель образца 1941 года, некоторые элементы которого хорошо сохранились. Находку вытащили на берег, прицепив к лебёдке внедорожника.

По мнению руководителя экспедиции Сергея Куликова, находка напрямую связана с трагическими событиями, которые происходили в этих местах в октябре 1941 года, когда в немецкое кольцо попала 50 армия Брянского фронта. Из окружения вышли менее восьми тысяч солдат, погибли около 100 тысяч бойцов.

В прибрежной зоне Рессеты поисковики обнаружили множественные предметы амуниции советских воинов.