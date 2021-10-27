Стокгольм, 27 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Швеции на сегодняшний день сделано более 14 миллионов прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на пресс-конференции 27 октября министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен, передаёт газета Aftonbladet.

Government.se Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

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По словам министра, в настоящее время в Швеции наблюдается самый низкий уровень распространения инфекции среди стран Северной Европы.

«Именно благодаря вакцинации такого большого количества людей мы можем жить как обычно», — оценила усилия шведов Халленгрен.

В то же время правительство, как заявила министр, не собирается останавливаться на достигнутом, и уже скоро многим группам населения в стране будет предложена третья доза вакцины от COVID-19.

По состоянию на 27 октября 80,5% населения Швеции считаются полностью привитыми от COVID-19.