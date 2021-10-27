Казань, , 16:46 — REGNUM В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедшие сутки превысило 26 тыс. человек. Об этом 27 октября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе вакцинированы против коронавирусной инфекции по состоянию на 27 октября 1 млн 468 тыс. 432 человека, прирост за сутки составил 26 456 жителей. Вторую прививку антиковидными вакцинами получили 1 млн 14 тыс. 875 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса будет продолжаться до тех пор, пока у жителей не будет выработан коллективный иммунитет, заявила 27 октября главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш.

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