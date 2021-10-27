Москва, 27 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Госдума завтра, 28 октября, на пленарном заседании приступит к рассмотрению в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы, у парламентариев много предложений, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Скорее всего будет большое количество предложений… Депутаты полны энергии, много предложений у них, это связано с тем, что фактически месяц с небольшим назад завершилась избирательная кампания, люди дали наказы, ждут выполнения обещаний и сегодня бюджет — это возможность решать проблемы», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду на то, что обсуждение главного финансового документа страны будет содержательным и конструктивным

Ко второму чтению парламентариям предстоит обсуждать поправки вместе с правительством и Минфином, делая все для выполнения поручения президента РФ достичь национальных целей страны.

«А это значит рост благосостояния, повышение темпов развития экономики, — то что ждут от нас люди, и мы понимаем, что это ответственность и Государственной думы, и правительства», — подчеркнул Володин.