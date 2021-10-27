Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Ростовские власти приняли решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Новые тарифы будут действовать с 11 ноября, сообщается в документе за подписью сити-менеджера Алексея Логвиненко.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда

Пассажиры автобусов теперь за поездку будут платить 32 рубля (наличными), 30 рублей (банковской картой) или 29 рублей (транспортной картой). В троллейбусах и трамваях стоимость проезда составит 23 рубля независимо от способа оплаты.

Пенсионеры и учащиеся будут оплачивать до 50% от стоимости проезда. Сохранятся льготы и для льготной категории пассажиров федерального и регионального регистра льготы.

Ранее ростовские перевозчики обратились к властям с просьбой повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 40−45 рублей.