Москва, , 16:37 — REGNUM Объекты атомной энергетики, расположенные в центральной части России, подверглись кибератакам, заявил 27 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО).

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По данным Совбеза РФ, в 2021 году количество кибератак выросло на 15%, а за последние три года только в центральной части России было выявлено 11,5 тыс. кибератак.

«Среди объектов посягательств — информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки», — рассказал Патрушев.

Напомним, в Центральной России расположены три крупные атомные электростанции: Курская, Калининская и Смоленская.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев сообщил, что за 2020 год на критически важную инфраструктуру России совершалось свыше 120 тыс. кибератак, большинство из которых исходило с территории Германии, США и Нидерландов.

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