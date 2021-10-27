Екатеринбург, 27 октября 2021, 16:35 — REGNUM В Ленинском районе Екатеринбурга эвакуировали учащихся лицея номер 109. Об этом пишут СМИ.
По данным изданий, причиной стал то, что один из учеников распылил между \этажами перцовый баллончик. Пострадавших нет.
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, предстоит оценить соблюдение законодательства, регулирующего безопасное пребывание обучающихся в образовательном учреждении. По результатам проверки ведомство примет меры, если для этого возникнут основания.