Екатеринбург, 27 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Ленинском районе Екатеринбурга эвакуировали учащихся лицея номер 109. Об этом пишут СМИ.

de:Benutzer:Repat Газовые баллончики

По данным изданий, причиной стал то, что один из учеников распылил между \этажами перцовый баллончик. Пострадавших нет.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, предстоит оценить соблюдение законодательства, регулирующего безопасное пребывание обучающихся в образовательном учреждении. По результатам проверки ведомство примет меры, если для этого возникнут основания.