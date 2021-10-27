Москва, , 16:30 — REGNUM Требовать отставки главы Минфина Антона Силуанова намерены депутаты Госдумы от СРЗП, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«Нас в Минфине слышать не хотят. Именно поэтому мы ратуем за отставку Силуанова. Ничего нового он в свою работу привносить не хочет, поэтому и изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — пояснил Миронов.

По его мнению, министерством провалена работа по борьбе с бедностью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов принял участие в заседании фракции СРЗП в Госдуме в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы.