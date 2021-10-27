Белгород, 27 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Видеоролик о своей вакцинации от гриппа опубликовал 27 октября на странице в социальной сети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Цитата из видео со страницы Вячеслава Гладкова Вакцинация от гриппа Вячеслава Гладкова

Глава региона прививался на работе вместе с другими сотрудниками областного правительства. «Отмечу, что никого не заставляем», — написал губернатор.

В Белгородской области для вакцинации доступно более 600 тысяч доз вакцин против гриппа, в том числе свыше 250 тысяч — предназначены для детей и беременных.