Москва, , 16:28 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о возможных последствиях масштабного притока трудовых мигрантов на территорию РФ.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Патрушев рассказал 27 октября на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа.

«Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения», — сказал Николай Патрушев.

Также он подчеркнул, что «по-прежнему предпринимаются попытки использования информационного пространства в целях дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе за счет искусственного формирования напряженности в межнациональных и межконфессиональных отношениях, навязывания идеологии национализма и сепаратизма».

Кроме того, секретарь Совбеза России особо отметил, что на фоне миграции растёт число преступлений экстремистской и террористической направленности.

«Одним из угрозообразующих факторов обострения криминогенной ситуации является проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов», — пояснил Патрушев.

Он призвал глав региональных властей и правоохранителей взять на особый контроль «вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии», «обеспечить соблюдение ими (мигрантами) российского законодательства, … а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов».

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