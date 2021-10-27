Москва, 27 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Ожидать краха фондовых рынков США пока не стоит, заявил 27 октября корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Эксперт прокомментировал вероятность обвала фондового рынка США после сворачивания QE (Quantitative easing, англ. — количественное смягчение) — монетарной политики, используемой для стимулирования экономики.

«Сворачивание QE будет замедлять инфляцию, но инфляция и фондовые рынки не связаны напрямую, по этой причине ожидать краха фондовых рынков в связи со сворачиванием программы не стоит. В то же время, можно ожидать снижение волатильности рынков, и как следствие — перетекание капитала в другие развивающиеся рынки, как следствие рост фондового рынка США может ослабнуть и вот здесь есть некоторые вопросы. Если случится снижение интереса к фондовому рынку США в связи с наличием проблем в экономике США (а таковой, я бы лично назвал бесконечно растущие цены на не недвижимость и как следствие рост ипотечных кредитов), то в таком случае может начаться очень хорошая коррекция, примерно на 20−30% в долгосрочном плане. В то же время замечу, что этот негативный сценарий возможен в случае одновременного исполнения нескольких негативных факторов. Фактически сказать о начале краха и предсказать его дату — невозможно, но коррекция назрела», — сказал он.

По мнению эксперта, следует учитывать, что «сама экономика США — это пузырь».

«В то же время, фондовый рынок акций США я бы не назвал пузырём. Обыватель судит о фондовом рынке по биржевому индексу, но формула биржевого индекса устроена таким образом, что он не может не расти в принципе, скорее здесь речь о размере роста и его долгосрочности. В то же время, судить о перегретости фондового рынка США по индексу можно конечно, но это неверный подход, основанный на допущении, что основные активы инвесторов перетекают только в те акции, которые входят в структуру биржевого индекса, а это само по себе — очень глупое рассуждение», — полагает Звёздин.