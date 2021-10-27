Москва, , 16:28 — REGNUM То, что в РФ вырос средний размер потребительского кредита, следует рассматривать как позитивный факт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя соответствующую новость.

Кредит

«Рост среднего размера потребительского кредита — весьма позитивный факт. Он говорит о том, что в потребительском кредитовании увеличивается доля кредитов, которые люди сознательно берут для приобретения дорогостоящих товаров, — сказал экономист. — И это косвенное свидетельство общего оздоровления ситуации в экономике, роста потребительского спроса и склонности к потреблению товаров длительного пользования. По мере того как ситуация в экономике будет улучшаться, эта тенденция продолжится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году темпы восстановления экономики России замедлятся.

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