27 октября 2021 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 19:45 — REGNUM На рабочей встрече с главой государства председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф в том числе сказал несколько слов о потенциале ипотечного кредитования банком. Греф отметил, что поначалу — на фоне пересмотра условий льготной госпрограммы — были опасения насчет спада кредитования ипотеки. Однако в этом году, по его словам, ожидается прирост по сравнению с прошлым годом. Спрос, подчеркнул руководитель банка, очень большой. Его стимулируют сами девелоперы совместно с банками, предлагая в том числе скидки, что, таким образом, компенсирует отмену льготной госпрограммы для части людей.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В общем, мы очень близко возвращаемся к тем параметрам, которые были вместе с государственными субсидиями. Был такой момент, когда резко упали выдачи ипотеки, но сейчас они постепенно восстанавливаются. И хороший рост спроса на ипотеку для семей с детьми, по которым государственная программа работает», — цитирует слова Германа Грефа официальный портал Кремля.

Более того, по мнению Германа Грефа, «ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне», тогда как потенциал гораздо больше.

«Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту — [как] для стран с сопоставимым объёмом спроса», — подчеркнул предправления Сбербанка.

В этой связи Греф прогнозирует — как наиболее вероятный — спрос на рынке строительства и стройматериалов в ближайшие годы. Ипотека и строительство, в принципе, по словам Грефа, видятся одним из драйверов экономического роста, но с оговоркой на инфляцию.

«Если такая инфляционная волна не заденет так сильно, не будет продолжаться так, как сейчас (к сожалению, металлы и всё остальное очень сильно подорожали, из-за этого подпрыгнули цены на жильё, конечно), то, в принципе, мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста», — отметил Греф.

Встреча с председателем правления Сбербанка Германом Грефом Kremlin.ru

Напомним, Центробанк выступал категорически против продолжения действия завершившейся этим летом льготной ипотечной программы, предлагая постепенно свернуть ее. Обосновала эти предложения глава Банка России Эльвира Набиуллина повышением цен на жилье. На одной из своих пресс-конференций она выступила с инициативой сохранить льготную ипотеку только в отдельных регионах с низкими объемами ввода жилья, отмечая, что ипотека под 6,5% вылилась в повышение цен на квадратные метры, что к январю этого года «съело» весь эффект от снижения ставки. Собственно льготная госпрограмма была переформатирована. А между тем стала расти и ключевая ставка, призванная бороться с ростом инфляции. В свою очередь, рост ключевой ставки влечет потребность в дополнительных госрасходах на компенсацию банкам разницы между рыночной и льготной ипотечной ставками. Во всяком случае, на днях замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял о том, что в связи с тем, что с весны ставка ЦБ выросла уже в совокупности на 2,5 процентного пункта, в ведомстве подсчитывают, «сколько это будет стоить для бюджета в следующем году», и уже сейчас образовался дефицит средств на 14 млрд рублей. Иными словами, несмотря на урезание льготной ипотечной госпрограммы, расходы бюджета из-за увеличения ключевой ставки могут все равно вырасти.

«Нам надо будет, видимо, в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование. С учетом последнего повышения (ставки ЦБ — ИФ) мы, наверное, перевалим за 100 млрд рублей расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», — цитирует издание «Интерфакс» господина Моисеева, выступавшего на «круглом столе» в Госдуме, посвящённом рынку недвижимости.

Отделение банка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе круглого стола, как сообщало на днях издание «Интерфакс», его участники предлагали расширить: льготную ипотеку, выдачу субсидируемых инфраструктурных облигаций, низкомаржинальные проекты; развить субсидируемые арендные дома. Но замминистра финансов предложил все-таки ограничиться существующими сейчас ипотечными программами, так как из-за повышения ключевой ставки ЦБ растут расходы государства на субсидирование, подчеркнув также, что, судя по выступлению главы Центробанка на последнем заседании, где и было объявлено о повышении ключевой ставки, не исключен ее дальнейший рост.

«У нас реальные, серьезные новые дополнительные потребности в бюджетных расходах, которые уже возникли, без новых решений. И возможно, еще добавятся в случае — не знаю, будет этот случай или не будет, но исключать мы точно этого не можем — дополнительного роста ставки Банка России. Я предлагаю сейчас нам немножко затормозить с новыми идеями и пока их проработать, просчитать и, если ситуация изменится, тогда рассматривать», — передает «Интерфакс» слова Моисеева.

Государством стимулируется и, соответственно, субсидируется несколько программ, направленных на улучшение условий жизни граждан: льготная, семейная и дальневосточная. Совокупно на льготные программы, по данным ЦБ РФ, пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре. Объемы льготной ипотеки под 7% при этом превышают объемы выдач кредитов по семейной программе, тем не менее набирающей обороты.

Недвижимость Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, стимулировать с широким размахом то, что уже вполне способны стимулировать сами девелоперы, а именно спрос на многоквартирное жилье, не имеет большого смысла. Тем более что государство стимулирует улучшение условий, расширение площади жилья, а с ростом цен на квадратные метры получается, что граждане, пользуясь мерами господдержки, могут вынужденно (из-за роста цен) покупать вовсе не то, что им хотелось бы, тем самым обрекая себя на жизнь в клетушках. Между тем в России традиционно есть спрос на индивидуальное жилье, и рынку в этом смысле есть куда расти. Владимир Путин тоже, напомним, говорил о том, что территория нашей страны самая большая в мире и «мы не можем всё население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах». Более того, заметим, что застройщикам, зациклившимся на более прибыльном многоквартирном строительстве, стоило бы задуматься об экологической повестке. Сейчас, когда речь заходит об экологии, чаще всего поднимается вопрос модернизации экономики, но о проблемах мегаполисов говорится редко. Даже с учетом перехода жилищно-коммунальной инфраструктуры на альтернативные энергоисточники скопление многочисленных многоэтажных домов, как и того или иного вида транспорта, не исключает выделения тепла в одном месте в большем объеме, чем, вероятно, может выделяться рассредоточенным по городам и селам индивидуальным жильем.

Дом Анна Рыжкова © ИА REGNUM

РБК в июне этого года публиковал материал, в котором пытался спрогнозировать, насколько изменение климата «ударит» по мегаполисам. По оценкам ООН, которые приводились в публикации, самые урбанизированные регионы мира — Северная Америка (82%), Латинская Америка и страны Карибского бассейна (81%), Европа (74%) и Океания (68%). В Азии этот показатель составляет 50%, в Африке — 43%. Однако в ближайшие 30 лет именно здесь будет наблюдаться наибольший рост городского населения. Особенно это касается Индии — к 2050 году там появится 416 млн новых горожан, а также Китая (255 млн) и Нигерии (189 млн), хотя сейчас на Азию и Африку приходится около 90% сельского населения мира. По данным Продовольственной организации ООН (ФАО), более 75% бедного и страдающего от отсутствия продовольственной безопасности населения проживает именно в сельской местности. Чтобы улучшить благосостояние и сократить социальное неравенство, переселенцы «тянутся» в города, надеясь получить достойную работу, доступ к здравоохранению, образованию и базовым бытовым услугам. В сельских районах чаще всего нет возможностей для развития, доходы жителей низкие и нестабильные, работу найти сложно, а условия труда опасны для здоровья. По оценкам ФАО, в 2015 году количество международных мигрантов составило 244 млн человек, что на 40% больше, чем в 2000-м. При этом 150 млн из них были трудовыми мигрантами. К слову, в России улучшение инфраструктуры городов и сел — задача в числе приоритетных. Тем более что смена места жительства не способствует росту демографии — задаче, которая для России, пожалуй, главная. Так вот, как говорится в публикации, мегаполисы, несмотря на всю свою привлекательность, как раз являются наиболее уязвимыми перед климатическими катаклизмами, а также сами же и вносят крупный вклад в изменение климата, создавая около 70−75% антропогенных выбросов углекислого газа, как крупнейшие потребители энергии и других ресурсов. Плотная застройка, обилие транспорта и отсутствие зеленых насаждений способствуют возникновению островов тепла — чем ближе к городским центрам, тем горячее. Этот феномен вызван обилием поверхностей (асфальт, бетон), «впитывающих» жар. Дневные температуры в мегаполисах повышены, а ночная прохлада наступает медленно. Увеличивается спрос на кондиционирование, то есть большую выработку энергии. И это помимо загрязнения воды и образования огромных объемов отходов. При этом сама по себе концентрация в мегаполисах людей увеличивает риски для большего числа проживающих. Можно предположить, что с развитием, в том числе экологической повестки, российским застройщикам все-таки стоило бы задуматься о диверсификации своих проектных портфелей. Как бы и пандемия с ее переходом в дистанционный режим работы тоже намекает на это: граждане могут позволить себе жить в просторных домах вдали от центра или вовсе в регионах, не арендуя или не покупая жилье в крупных мегаполисах.