Москва, , 16:26 — REGNUM Китай показывает наибольшие темпы роста спроса на алюминий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила заведующая кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко. Так она прокомментировала новость о том, что за девять месяцев 2021 года глобальный спрос на алюминий увеличился почти на 13%.

Алюминий

«Рост глобального спроса на алюминий связан с постепенным восстановлением экономики и выходом из кризиса, связанного с пандемией. Этот процесс в мире имеет неравномерный характер. Китай на фоне других стран показывает более высокие темпы роста, и по спросу на алюминий именно эта страна занимает лидирующие позиции (58% мирового спроса за девять месяцев 2021 года)», — сказала Панасенко.

По ее словам, уровень цен на алюминий в перспективе будет достаточно эластичным.

«Постепенное подорожание этого металла может затронуть самолётостроение, автомобилестроение, отрасль строительства, сектор упаковки, фольги, банок, производство батарей», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём спроса на алюминий на мировых рынках за три квартала 2021 года вырос на 12,8%.

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