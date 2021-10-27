Москва, 27 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Китай показывает наибольшие темпы роста спроса на алюминий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила заведующая кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко. Так она прокомментировала новость о том, что за девять месяцев 2021 года глобальный спрос на алюминий увеличился почти на 13%.

Алюминий

«Рост глобального спроса на алюминий связан с постепенным восстановлением экономики и выходом из кризиса, связанного с пандемией. Этот процесс в мире имеет неравномерный характер. Китай на фоне других стран показывает более высокие темпы роста, и по спросу на алюминий именно эта страна занимает лидирующие позиции (58% мирового спроса за девять месяцев 2021 года)», — сказала Панасенко.

По ее словам, уровень цен на алюминий в перспективе будет достаточно эластичным.

«Постепенное подорожание этого металла может затронуть самолётостроение, автомобилестроение, отрасль строительства, сектор упаковки, фольги, банок, производство батарей», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём спроса на алюминий на мировых рынках за три квартала 2021 года вырос на 12,8%.