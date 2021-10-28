Белград, , 01:10 — REGNUM Сербская оппозиционная партия «Двери» решила выдвинуть в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в Сербии в апреле 2022 года лидера партии Бошко Обрадовича. Об этом руководство партии сообщило 27 октября.

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«Двери» также намерены самостоятельно участвовать в предстоящих парламентских и муниципальных выборах в столице Сербии Белграде, передает телеканал Nova.

При этом руководство партии уточнило, что «Двери» готовы выдвинуть другого кандидата в президенты, чью кандидатуру предложат партнеры из оппозиции, при условии, что эта личность соответствует критериям партии.

Напомним, что партия «Двери» бойкотировала предыдущие парламентские выборы летом 2020 года. Теперь партия участвует в диалоге об улучшении условий проведения выборов, который ведется с сербскими властями без присутствия европейских посредников.