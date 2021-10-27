Москва, , 16:25 — REGNUM В РФ однозначно будет сокращаться количество граждан, которые используют наличные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Уже сегодня банкоматы преимущественно используются не столько для снятия наличных, сколько для пополнения пластиковых карт, осуществления безналичных платежей и других сервисных операций. Можно сказать, что банкоматы начинают играть совсем другую роль в денежном обращении. Эта тенденция, скорее всего, сохранится в будущем, — сказал Твердохлеб. — Наличные расчеты будут сохраняться, во-первых, в тех сферах, где наблюдается неустойчивое электроснабжение. А во-вторых, там, где сохраняется определенная доля «теневого» оборота, например, в небольших предприятиях сферы услуг, таких как придорожные кафе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России полного отказа от наличных в ближайшее время не предвидится.

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