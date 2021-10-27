Москва, , 16:24 — REGNUM Процесс перехода европейской экономики на водородное топливо затянется на десятилетия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил инженер-физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии поста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал планы Еврокомиссии представить стратегию перехода на водород вместо природного газа.

Водородный автомобиль Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)

«Считаю, что в ЕС не с того начали. Стратегия перехода на водородную энергетику должна не начинаться, а заканчиваться изменениями в нормативных актах, — сказал Пальченко. — Прежде чем понимать, как должно выглядеть будущее законодательство, подкрепляющее переход от углеводородов на водород, нужно спрогнозировать, какие именно технологии производства водорода будут использоваться, где, как, в каких объёмах и прочее. Только после этого предлагается реформа законодательства».

Как полагает эксперт, добыче природного газа переход на водородную энергетику не особо помешает.

«Дело в том, что природный газ будет одним из основных способов получения самого водорода. Атомная и гидроэнергетика также останутся востребованными, потому что водород будет производиться и из воды. Наступят лучшие времена и для производителей солнечных батарей. Сильно будет востребована платина, она используется в топливных элементах, с помощью которых автомобили поедут на водороде», — сказал физик.

В целом же, как полагает Пальченко, переход на водород растянется на десятилетия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как выглядят шансы РФ закрепиться на мировом рынке водорода.

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