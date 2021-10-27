Москва, 27 октября 2021, 16:24 — REGNUM Процесс перехода европейской экономики на водородное топливо затянется на десятилетия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил инженер-физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии поста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал планы Еврокомиссии представить стратегию перехода на водород вместо природного газа.

Водородный автомобиль
Водородный автомобиль
Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz)

«Считаю, что в ЕС не с того начали. Стратегия перехода на водородную энергетику должна не начинаться, а заканчиваться изменениями в нормативных актах, — сказал Пальченко. — Прежде чем понимать, как должно выглядеть будущее законодательство, подкрепляющее переход от углеводородов на водород, нужно спрогнозировать, какие именно технологии производства водорода будут использоваться, где, как, в каких объёмах и прочее. Только после этого предлагается реформа законодательства».

Как полагает эксперт, добыче природного газа переход на водородную энергетику не особо помешает.

«Дело в том, что природный газ будет одним из основных способов получения самого водорода. Атомная и гидроэнергетика также останутся востребованными, потому что водород будет производиться и из воды. Наступят лучшие времена и для производителей солнечных батарей. Сильно будет востребована платина, она используется в топливных элементах, с помощью которых автомобили поедут на водороде», — сказал физик.

В целом же, как полагает Пальченко, переход на водород растянется на десятилетия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как выглядят шансы РФ закрепиться на мировом рынке водорода.

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