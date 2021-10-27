Айдахо, , 19:56 — REGNUM Мужчина, убивший в Айдахо двух человек и ранивший еще несколько, включая полицейского, скончался 26 октября от ран, полученных днем ранее, сообщает 27 октября Reuters.

Следователям еще предстоит выяснить, были ли смертельные ранения получены во время перестрелки с полицией на месте происшествия или в результате самострела. Преступник успел выстрелить в себя до того, как был взят под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в торговом центре Boise Towne Square Mall в городе Бойсе. Сотрудники полиции просят местных жителей избегать района места происшествия.