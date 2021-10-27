Москва, 27 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar «ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В настоящее время ДНР и ЛНР уже накоплен определенный опыт в борьбе с беспилотниками. По опыту боевых действий в других регионах мира есть соответствующие средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Уверен, что ополченцы что-то уже придумали», — сказал Картаполов.

При этом, по мнению парламентария, руководство Украины лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять минские соглашения.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что украинские военные впервые применили на Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.