Москва, 27 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Московским водителям рекомендуется пользоваться общественным транспортом при необходимости быстрого передвижения по городу из-за пробок на дорогах. Соответствующее сообщение размещено 27 октября в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

«Чтобы не тратить время в пробках, рекомендуем водителям выезжать за город до начала часа пик. А для быстрого передвижения по городу рекомендуем воспользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в настоящее время загруженность дорог оценивается в 6−7 баллов, а к вечеру может достигнуть 9 баллов.

Основные затруднения в движении наблюдаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца, на обеих сторонах МКАД, на шоссе Энтузиастов в направлении центра перед ТТК.

«Вечером ожидаем заторы на вылетных магистралях, поскольку многие жители планируют провести нерабочие дни за городом», — добавили в департаменте.