Москва, 27 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Производство водорода может быть основано только на атомной или гидроэнергетике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил старший научный сотрудник Центра исследования отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в декабре 2021 года в Брюсселе Еврокомиссия представит стратегию водородного перехода.

Водородная автозаправка

«Россия может стать одним из лидеров по производству водородного топлива в мире, — сказал Гордеев. — Это является следствием того факта, что промышленное производство водорода необходимо основывать только на атомной или гидроэнергетике (которые продолжают развиваться в РФ), так как ветряная или солнечная энергетика не могут гарантировать постоянный уровень электрогенерации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гордеев рассказал, можно ли использовать существующие газопроводы для транспортировки водорода.