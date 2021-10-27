Москва, 27 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Если страны ЕС действительно решат перейти от природного газа к использованию водорода, то им потребуются как новые технологии, так и новые средства транспортировки этого ресурса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил старший научный сотрудник Центра исследования отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев. Так он прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия решила подготовить стратегию перехода на водород вместо природного газа.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

«Для осуществления перехода потребуется полностью трансформировать всю глобальную энергетическую систему, — сказал Гордеев. — Развитие водородной энергетики потребует прежде всего разработки новых технологий производства водорода, которые бы потребляли существенно меньше энергии. Кроме того, учитывая высокую взрывоопасность водорода и его химическую активность, при транспортировке потребуются водородопроводы, так как транспортировка водорода через газопроводы практически нереализуема».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гордеев объяснил, сможет ли водород полностью заменить природный газ.