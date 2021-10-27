Красногорск, , 16:29 — REGNUM Среди находящихся в реанимациях пациентов с COVID-19 нет ни одного, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом 27 октября заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш на совещании в Московской областной думе по вопросу вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По данным статистики, все тяжёлые пациенты, которые находятся сейчас в реанимации — ни один не вакцинирован», — сказала Труш.

По её словам, после вакцинации от коронавируса можно заболеть COVID-19, но таких случаев менее 1% и практически все привитые граждане переносят эту инфекцию более легко.

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