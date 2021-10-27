Липецк, 27 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Итоги Слёта юных инспекторов движения подведены во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Липецкую область представляла команда ЮИД из Лев-Толстовского района. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, команда подопечных педагога Валентины Панкратовой — Даниил Котов, Артём Курцев, Диана Сазонова и Анастасия Цуканова — становилась победителем региональных и всероссийских конкурсов по безопасности дорожного движения.

Липецкаяобласть.рф Команда ЮИД Липецкой области вошла в тройку лучших в стране

«В Липецкой области выстроена хорошая работа с детьми по теме дорожной безопасности. Высокий уровень знаний в этой сфере позволяет нашим школьникам добиваться побед во всероссийских конкурсах, но самое главное, что полученные ими навыки помогут сохранить здоровье и жизнь», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В течение смены участники осваивали азы фигурного вождения велосипеда, пробовали себя в роли регулировщиков, учили Правила дорожного движения, снимали ролики для интернет-челленджей и участвовали в работе круглого стола «ЮИД сегодня — безопасные дороги завтра!», где смогли обсудить важные вопросы со старшими товарищами.

По итогам 21 дня тренировок команда ЮИД Липецкой области заняла третье общекомандное место. С окончанием смены и продуктивной работой в видеообращении ребят поздравил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Олег Понарьин.