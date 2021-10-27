Нижние Серги, Свердловская область, , 16:18 — REGNUM В деревни Уфа-Шигири Свердловской области женщина зарезала собственного ребенка. Девочке было восемь лет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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После убийства ребенка мать позвонила в полицию и заявила, что преступление совершил некий мужчина, который проник к ним во двор. Позже родительница созналась в содеянном.

По предварительной данным следствия, ребенок не хотел ложиться спать, что и стало причиной агрессии со стороны матери. Та взяла нож и нанесла дочери несколько ударов.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и назначен ряд экспертиз. Женщину задержали. В скором времени ей изберут меру пресечения.