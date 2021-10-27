Чебоксары, , 16:18 — REGNUM В Чебоксарах выясняют обстоятельства происшествия в одном из домов, где произошла стрельба. Подозреваемого в преступлении нашли мёртвым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительно правоохранители установили, что 27 октября около 11 часов произошла стрельба из обреза в одном из жилых домов по улице Гузовского в Чебоксарах. Мужчина, который предположительно устроил стрельбу, найден мёртвым около 13 часов в лесопосадке по улице Сверчкова.

Следственными органами устанавливаются обстоятельства обнаружения тела мужчины, проводятся все необходимые проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чебоксарах местного жителя осудили за случайный выстрел в знакомого. Мужчина оштрафован на 50 тыс. рублей.

Подробнее: Чебоксарского охотника оштрафовали за случайный выстрел в человека