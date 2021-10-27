Москва, , 16:17 — REGNUM В России рост средней суммы потребительского займа продолжит расти на фоне сокращения доступности этого вида кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Кредит Tax Credits

«Средний размер потребительского кредита вырос в III квартале 2021 года на 27,7%. Неужели и в кредитовании свирепствует инфляция? На самом деле инфляция влияет не на среднюю сумму кредита, а на среднюю ставку по кредитам. Средняя ставка по потребительским кредитам в первом полугодии 2021 года существенно не изменялась, а вот III квартал уже стал отражать рост ключевой ставки и ужесточение условий кредитования. Подобный рост средней суммы кредита явно не связан с восстановлением экономики и доходов населения. Видимо, причиной стали отказы банков закредитованным клиентам, которые не имеют достаточного дохода. В итоге статистически меры ужесточения требований к клиентам привели к увеличению среднего «кредитного чека», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что меры по ограничению потребительского кредитования в РФ нужно вводить осторожно и так, чтобы не допустить роста нелегального кредитования.