Варшава, , 16:17 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции 27 октября заявил, что эпидемиологическая ситуация в настоящее время в республике значительно лучше, чем год назад за этот период. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«В октябре прошлого года мы каждый день фиксировали около 16 тысяч заражений. Я это хорошо помню. Сегодня эти цифры достигают 5−8 тысяч максимум. Также хорошо видна разница в госпитализациях. В настоящее время госпитализированы около 5 600 пациентов. А год назад таких человек было около 12 тысяч. Это очень яркий пример, как хорошо работает вакцинация», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что в настоящее время в Польше вакцинированы либо пока проходят курс вакцинации около 65% взрослой части населения.