Сургут, Югра, , 16:17 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержан таксист, зарезавший пассажира. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Такси j nnesk sser

По данным следствия, поздно вечером 25 октября 2021 года между водителем одной из служб такси и пьяным пассажиром возник конфликт из-за хамского поведения клиента и несоблюдение требований прекращения употребления алкоголя. Во время конфликта таксист припарковал автомобиль у остановки общественного транспорта, вышел из салона и в процессе потасовки нанёс пассажиру удар ножом в грудь. Отмечается, что нападавший и пострадавший являются ровесниками, им по 23 года. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В местных СМИ сообщается, что водитель является гражданином Казахстана. На территории России проживает легально. Убитый до этого более 20 дней провёл в колонии-поселении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено головное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).