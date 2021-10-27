Москва, , 16:16 — REGNUM Цены в РФ продолжат расти до тех пор, пока работают печатные станки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена в Татарии, член политсовета «Партии роста» в Татарии Андрей Балта.

Инфляция

«В инфляции нет никаких других скрытых причин. Тот, кто занимается денежно-кредитной политикой, прекрасно понимает, что все товары имеют стабильную ценность и на рост цен может повлиять разве что повышенный спрос, — сказал Балта. — Но жители РФ ведь не стали резко больше есть продуктов или покупать больше вещей. Когда встает вопрос о том, почему дорожает гречка, зерно, лес, бетон или газ, нам просто морочат голову, чтобы мы занимались поиском каких-то причин, которых на самом деле нет. А цены растут только потому, что растет объем денежной массы — ее печатают в первую очередь западные, европейские страны. Они привыкли проводить такую политику».

Как полагает представитель бизнес-омбудсмена, чтобы остановить рост цен, надо выключить все печатные денежные станки.

«Но мы на это повлиять не можем, — констатировал Балта. — Наше правительство прекрасно это понимает и старается принимать адекватные меры защитного характера, запускает печатный станок, чтобы нас не купили с потрохами за обыкновенные бумажки и не вывели все наши активы. Мы вынуждены это делать, поскольку являемся частью мировой экономики. Наше правительство вливает напечатанные деньги в экономику через различные программы, дотации, субсидии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляционное давление в РФ по-прежнему остается очень сильным.

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