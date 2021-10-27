Москва, , 16:15 — REGNUM Инфляционное давление в РФ по-прежнему остается очень сильным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время инфляционное давление в РФ по-прежнему велико. В сентябре инфляция в России ускорилась до 7,4% (установив новый рекорд за пять лет), а оценка ожидаемой населением инфляции в октябре выросла до 13,6%, — сказала Пажинская. — Одна из причин такого прогноза заключается в ускорении потребительских цен, в том числе на продовольственные товары — в связи с низкими темпами уборки урожая сохраняются высокие цены на овощи и фрукты, также выросла стоимость мяса. На фоне этого ухудшился прогноз и ЦБ — ожидания по инфляции составляют 7,4−7,9% (вместо ранее заявленных 5,7−6,2%)».

По ее словам, многое будет зависеть от продовольственной инфляции, на которую население обращает большее внимание.

«Она, в свою очередь, зависит от мировых цен, стоимости импортных товаров и экономической ситуации в мире. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и наличием новых локдаунов процессы развития экономики могут замедлиться, что также негативно повлияет на инфляционные ожидания», — подчеркнула Пажинская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что население РФ пока не склонно доверять Банку России, несмотря на намерения регулятора снизить общую инфляцию.

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