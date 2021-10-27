Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Ростовчанин после телефонного звонка мнимого банкира лишился сбережений, хранившихся на банковской карте. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 27 октября.

Mil.ru Карта МИР

Мужчина ответил на звонок с неизвестного номера и передал злоумышленнику данные банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения для того, чтобы предотвратить сомнительные операции, якобы проводимые по карте владельца. Сумма хищений превысила 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.