Ярославль, 27 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы арестовали 21 ларек с водой, которые являются имуществом компании «Ключ здоровья». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Yarnews.net Ларек «Ключ здоровья»

Имущество арестовано из-за того, что компания не вернула долг в 7 миллионов АО «Ярославские энергосистемы», принадлежащего мэрии Ярославля.

«В рамках исполнительного производства 21.10.2021 судебным приставом-исполнителем составлен акт ареста на имущества должника, находящееся в залоге, ожидается процедура оценки заложенного имущества с последующей продажей его с публичных торгов», — говорится в ответе мэрии, отправленном в муниципалитет Ярославля.

Тема возврата кредита обсуждалась на комиссии по собственности муниципалитета. Депутат Анатолий Каширин высказал мнение, что деньги не вернутся на муниципальное предприятие.

«Я подозреваю, что там и этого уже ничего не осталось, потому что ООО «Ключ здоровья» не только эти 7 миллионов не отдал, он ещё и другим должен. И в судах находятся и другие дела, плюс к тому ещё и КУМИ, по-моему, насколько я знаю, расторгает с ними договор аренды. То есть, налицо конкретные схемы по банкротству и уводу денег. У меня вопрос какой, кто стоял у истоков, кто мог дать команду этому нашему акционерному обществу муниципальному, выделить 7 миллионов фирме, которая заведомо уже липовые делала анализы воды?— поинтересовался Анатолий Каширин.

Депутату ответил директор АО «Ярославские энергосистемы» Евгений Клейнбурд.

«Команду никто не давал, чтобы сразу не было вопросов. Обязательно все вопросы более-менее нестандартные согласовываются у нас на совете директоров. Самовольных решений, единоличных никогда в жизни не принимается. Дальше, по поводу того, что это что-то ржавое, разломанное, нету на месте — опять огорчу. Всё на месте, всё не ржавое, всё описано, всё под видеокамерами и всё под наблюдением. Процедуру эту исключительно проводят приставы города Ярославля. Полностью», — заявил Евгений Клейнбурд.

Депутат Анатолий Каширин по итогу обсуждения на комиссии муниципалитета сообщил, что направил запрос по ситуации с кредитом в Генеральную прокуратуру. Как ранее сообщало ИА REGNUM прокуратура Ярославля установила, что «директор ООО «Ключ здоровья» А.Н. Алешин является знакомым мэра Ярославля Владимира Волкова с 2014 года». Между тем, руководство «Ярославских энергосистем» считает, что сможет вернуть кредитные деньги. Даже если имущество «Ключа здоровья» будет реализовано на сумму меньше 7 миллионов рублей.

«Значит дальше уже пойдёт взыскание персонально с руководителей. И всё. Поверьте, что я не остановлюсь до тех пор, пока деньги не вернутся на наше предприятие», — сказал Евгений Клейнбурд.

Сам «Ключ здоровья» оспаривает арест счетов и имущества в ярославском арбитражном суде. Очередное заседание по иску пройдет 23 ноября 2021 года.